テクノロジーズが後場に強含んだ。５日正午ごろ、子会社のエコ革が三菱ＨＣキャピタル傘下の三菱ＨＣキャピタルエナジーと太陽光発電事業の開発に関する業務提携契約を締結したと発表しており、株価の刺激材料になったもようだ。東北電力管内を開発対象エリアとし、１年間に総開発容量１０メガワットを目指す。