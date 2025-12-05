オーダーメイドイヤーピース「eA-R」 e☆イヤホンに自分専用のイヤーピースが作れるサービスがあるのをご存知だろうか。自分の耳の型を取り、その型に合わせて成形することで、ぴったりとハマる正真正銘自分専用のイヤーピースで音楽を楽しめる。 耳型から作成するオーダーメイドのカスタムIEMに興味を持ったことがある人なら、「自分専用のイヤフォン