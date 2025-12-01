Image: Amazon 長時間の仕事に伴う腰への負担。デスクワーク民にはなかなか避けがたいものがあります。実際に腰痛に悩まされている方も少なくないでしょう。 Image: Amazon 椅子を替えたり、ストレッチしたりと、いろいろ対策はありますが、わりと効果的なのが骨盤サポート用のシートを導入すること。BackJo