猫背も反り腰もまとめてサポート。BackJoyの骨盤サポートシートがセール中
長時間の仕事に伴う腰への負担。デスクワーク民にはなかなか避けがたいものがあります。実際に腰痛に悩まされている方も少なくないでしょう。
椅子を替えたり、ストレッチしたりと、いろいろ対策はありますが、わりと効果的なのが骨盤サポート用のシートを導入すること。
BackJoy（バックジョイ）はてこの原理を利用して、座ることで腰がせりあがり、骨盤を最適な角度で立たせるシート。
猫背や反り腰を矯正して、背骨のバランスを自然な状態に保ち、腰への負担を軽減させるというものです。感覚としては、ゆりかごやバランスボールに乗っているような感じでしょうか。ちなみにこの構造は国際特許を取得しています。
デスクワークだけでなく、列車や飛行機での長時間移動時にも適しています。
あまりセールをしないブランドですが、Amazonブラックフライデーではこのモデルが20%OFFになっています。腰痛とおさらばできるチャンスかもしれませんよ。
BackJoy(バックジョイ) ポスチャープラス レギュラーサイズ
5,183円
Amazonで見るPR
Source: Amazon