長時間の仕事に伴う腰への負担。デスクワーク民にはなかなか避けがたいものがあります。実際に腰痛に悩まされている方も少なくないでしょう。

Image: Amazon

椅子を替えたり、ストレッチしたりと、いろいろ対策はありますが、わりと効果的なのが骨盤サポート用のシートを導入すること。

BackJoy（バックジョイ）はてこの原理を利用して、座ることで腰がせりあがり、骨盤を最適な角度で立たせるシート。

Image: Amazon

猫背や反り腰を矯正して、背骨のバランスを自然な状態に保ち、腰への負担を軽減させるというものです。感覚としては、ゆりかごやバランスボールに乗っているような感じでしょうか。ちなみにこの構造は国際特許を取得しています。

Image: Amazon

デスクワークだけでなく、列車や飛行機での長時間移動時にも適しています。

あまりセールをしないブランドですが、Amazonブラックフライデーではこのモデルが20%OFFになっています。腰痛とおさらばできるチャンスかもしれませんよ。

BackJoy(バックジョイ) ポスチャープラス レギュラーサイズ 5,183円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon