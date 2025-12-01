ウェルディッシュが後場に入り急伸している。午前１１時３１分に、防衛省と販売契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。 同社の商品及びサービスについて、防衛省・自衛隊及び全職員向けに防衛省共済組合を通じた販売に関する契約を締結した。これにより、防衛省共済組合員である自衛隊・防衛省職員約２８万人及び約２３８カ所の基地に向けて、防衛省共済組合サポートのもと販売促進