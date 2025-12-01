ウェルディッシュ<2901.T>が後場に入り急伸している。午前１１時３１分に、防衛省と販売契約を締結したと発表しており、これを好感した買いが流入している。



同社の商品及びサービスについて、防衛省・自衛隊及び全職員向けに防衛省共済組合を通じた販売に関する契約を締結した。これにより、防衛省共済組合員である自衛隊・防衛省職員約２８万人及び約２３８カ所の基地に向けて、防衛省共済組合サポートのもと販売促進を実施する。同社はこれまでにも、自衛隊基地に対して保存食の販売実績があるが、今後はこの包括的な販売促進契約の枠組みを通じて、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の一つである商品数の拡大を実現し、そのラインアップを増やし納品体制を整えていくという。なお、同社は２６年８月期に定期配送型の完全調理品サービス「ＤＩＳＨ（仮称）」のローンチを予定している。



