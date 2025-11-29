マンガの海賊版サイト対策として文化庁は、２０２６年度にも人工知能（ＡＩ）を活用した自動検知システムを実用化する方針を決めた。各出版社が行っている対策の負担を大幅に軽減することが期待できる。出版社などでつくる一般社団法人ＡＢＪによると、マンガなど出版物の海賊版サイトによるタダ読み被害額は、今年６月の１か月間だけで約７０００億円と推計されている。現状では、各出版社が人海戦術でサイトやＳＮＳの投稿