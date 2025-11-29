4人組アイドルグループ・ももいろクローバーZが、28日に公式サイトを更新し、29日に中国・上海で開催されるイベントへの出演を中止することを発表しました。公式サイトでは、「このたび、11月29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催の『バンダイナムコフェスティバル2025』への出演につきまして、主催者様よりやむを得ない諸事情によりライブパートを中止するとの連絡を受けました」と報告。続けて、「出演を楽しみにお待ち