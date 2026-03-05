この投稿をInstagramで見る 佐々木彩夏 ももいろクローバーZ(@ayaka_sasaki_official)がシェアした投稿アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の百田夏菜子、玉井詩織、高城れにが5日、それぞれのSNSを更新。同日に結婚を発表したメンバーの佐々木彩夏へ祝福のメッセージを送り、話題となっている。佐々木は5日、グループの公式サイトで一般男性との結婚を報告。これを受け、メンバーが続々と祝福の声を寄せた。リー