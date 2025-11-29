勉強を始めるとすぐ気が散ってしまう…。そんな悩みを抱える人に、『ULTRA LEARNING 超・自習法』で紹介されているメソッドを紹介したい。「続けられない理由」を根本から理解し、改善する手がかりが得られるだろう。本連載では、ウォール・ストリート・ジャーナル・ベストセラーにもなった本書の「学習メソッド」を紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）作業そのものが集中を奪う理由机に座っても集中で