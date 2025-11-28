11月27日放送の『THE TIME,』（TBS系）で、レギュラー出演する江藤愛アナウンサーに代わり、吉村恵里子アナが進行を務めた。江藤アナは同番組に毎週木曜日と金曜日に出演していたが、不在の理由である “遅すぎる夏休み” が注目を集めている。「江藤アナは11月22日に有料ブログSNS『note』を更新。『2025年のお休みいただきます。』と題し、これから夏休みをとることを報告しています」（スポーツ紙記者）江藤アナの夏休みが