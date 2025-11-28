ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 「今は本当に野球したくない」佐々木主浩氏、YouTubeで衝撃発言 佐々木主浩 プロ野球ニュース 競馬 スポーツニュース・トピックス スポニチアネックス 「今は本当に野球したくない」佐々木主浩氏、YouTubeで衝撃発言 2025年11月28日 15時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 佐々木主浩氏が28日までにYouTube動画で、野球選手引退後の心境を語った 「今は本当に野球したくない。ボールに握りたくないですもん」と吐露 「走りたくないです。信号2つあったらタクシーですもん」とも明かした 記事を読む おすすめ記事 阪神・藤川監督 球団初の連覇へ「慣れ」を危険視「自分たちをぶっ壊してやり直してもらえたら」 2025年11月26日 5時15分 日本ハム・伊藤大海、大谷翔平のＷＢＣ出場表明に感動「あれだけ活躍して疲労もある中で…」 2025年11月26日 6時0分 天皇杯の連覇逃し今季無冠の神戸・吉田孝行監督「責任は自分にある」ＦＷ大迫をベンチスタートの理由も 2025年11月22日 17時8分 【阪神】ＯＢの亀山努氏が一塁ヘッドスライディング！ファンの夢かなえ４―６―３のゲッツー完成 2025年11月23日 13時38分 古舘伊知郎氏、国分太一の会見に「もっとファンに対してものを言ってほしかった」「支えてきたのは全部ファン」 2025年11月26日 16時4分