さいたま市の住宅街に、通常の葬儀場の2倍以上となる総工費1億3000万円をかけて誕生した「ヘビメタのライブができる葬儀場」こと、多目的ホール「LIVE THEATER +810 PLUS HEART」がある。テレビ番組の制作に携わっているメンバーや、シルク・ドゥ・ソレイユ関係者が手掛け、3面LEDスクリーン、ジェットエンジンレベルの音量に耐える防音設備、テレビ局並みの配信システムなど、錚々たる設備を備えているド派手な施設だ。【衝撃画