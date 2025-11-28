俳優の大森南朋（５３）が妻で女優の小野ゆり子（３６）、父で父の舞踏家・俳優の麿赤兒との家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。３人は人気アパレルショップのキャンペーンビジュアルに登場。３人でテーブルに座り、おちゃめな表情を見せている。大森と小野はそれぞれのインスタグラムで写真を投稿。フォロワーは「かっちょいいいいいい！！！」「カッコよくって凄く素敵なご家族」「ゆりこさんかわいい」「奥様」「ま