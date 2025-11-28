ニューストップ > 国内ニュース > 調査で判明 清潔感が決まる部位 PR企画 コラボニュース 調査で判明 清潔感が決まる部位 2025年11月28日 13時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 他人は指先を見るとき、爪より“皮膚の荒れ”を見ていたことが調査で判明 ハンドクリームでも満足できない方向けに、皮膚科医が指先ケアを指南 爪まわりの角質荒れに着目した治療薬「チュメキュア」を紹介している ◆爪まわりなどのガチガチ荒れ治療薬/チュメキュアの詳細はこちら 記事を読む おすすめ記事 東京・足立区の住宅火災で所在不明だった女子中学生を静岡県内で無事保護 出火原因を調査 2025年11月28日 6時49分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】 2025年11月25日 11時50分 【速報】同性婚認めないのは「合憲」同性カップルらの訴え退ける判決 東京高裁 2025年11月28日 11時16分