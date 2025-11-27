日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3167（+26.0+0.83%） ホンダ1580（+10+0.64%） 三菱ＵＦＪ2474（+27+1.10%） みずほＦＧ5547（+71+1.30%） 三井住友ＦＧ4652（+28+0.61%） 東京海上5611（+57+1.03%） ＮＴＴ155（-0.3-0.19%） ＫＤＤＩ2707（+3+0.11%） ソフトバンク225（+0.6+0.27%） 伊藤忠9393（+105+1.13%）