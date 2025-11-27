日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3167（+26.0 +0.83%）
ホンダ 1580（+10 +0.64%）
三菱ＵＦＪ 2474（+27 +1.10%）
みずほＦＧ 5547（+71 +1.30%）
三井住友ＦＧ 4652（+28 +0.61%）
東京海上 5611（+57 +1.03%）
ＮＴＴ 155（-0.3 -0.19%）
ＫＤＤＩ 2707（+3 +0.11%）
ソフトバンク 225（+0.6 +0.27%）
伊藤忠 9393（+105 +1.13%）
三菱商 3710（+26 +0.71%）
三井物 4181（+48 +1.16%）
武田 4544（+9 +0.20%）
第一三共 3872（+10 +0.26%）
信越化 4631（+14 +0.30%）
日立 4932（+79 +1.63%）
ソニーＧ 4550（+25 +0.55%）
三菱電 4310（+51 +1.20%）
ダイキン 20512（+417 +2.08%）
三菱重 3979（+48 +1.22%）
村田製 3201（+32 +1.01%）
東エレク 31858（+688 +2.21%）
ＨＯＹＡ 23909（+259 +1.10%）
ＪＴ 5905（+58 +0.99%）
セブン＆アイ 2165（+4 +0.19%）
ファストリ 57483（+493 +0.87%）
リクルート 8058（+22 +0.27%）
任天堂 13280（+45 +0.34%）
ソフトバンクＧ 16522（+262 +1.61%）
キーエンス（普通株） 54292（+742 +1.39%）
