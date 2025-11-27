日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3167（+26.0　+0.83%）
ホンダ　1580（+10　+0.64%）
三菱ＵＦＪ　2474（+27　+1.10%）
みずほＦＧ　5547（+71　+1.30%）
三井住友ＦＧ　4652（+28　+0.61%）
東京海上　5611（+57　+1.03%）
ＮＴＴ　155（-0.3　-0.19%）
ＫＤＤＩ　2707（+3　+0.11%）
ソフトバンク　225（+0.6　+0.27%）
伊藤忠　9393（+105　+1.13%）
三菱商　3710（+26　+0.71%）
三井物　4181（+48　+1.16%）
武田　4544（+9　+0.20%）
第一三共　3872（+10　+0.26%）
信越化　4631（+14　+0.30%）
日立　4932（+79　+1.63%）
ソニーＧ　4550（+25　+0.55%）
三菱電　4310（+51　+1.20%）
ダイキン　20512（+417　+2.08%）
三菱重　3979（+48　+1.22%）
村田製　3201（+32　+1.01%）
東エレク　31858（+688　+2.21%）
ＨＯＹＡ　23909（+259　+1.10%）
ＪＴ　5905（+58　+0.99%）
セブン＆アイ　2165（+4　+0.19%）
ファストリ　57483（+493　+0.87%）
リクルート　8058（+22　+0.27%）
任天堂　13280（+45　+0.34%）
ソフトバンクＧ　16522（+262　+1.61%）
キーエンス（普通株）　54292（+742　+1.39%）