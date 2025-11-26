巨人のリチャード内野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改し、１６００万円アップの年俸２６００万円（金額は推定）でサインした。５月にソフトバンクからトレード加入した今季は夏場以降にレギュラーに定着し、７７試合に出場して打率２割１分１厘、１１本塁打、３９打点とブレイク。岡本のメジャー挑戦が濃厚な来季は、貴重な右の長距離砲としてさらなる飛躍に期待がかかる。「トレードで来てからいろいろありましたけど