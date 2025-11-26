株式会社BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、「SKZOO」初のクレーンゲーム景品が登場します。2026年2月より2か月連続で、「SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション」が全国のアミューズメント施設などに順次展開されます。 SKZOO BIRTHDAY CAKE コレクション 投入時期：2026年2月より順次登場予定(vol.1, vol.2)、2026年3月より順次登場予定(vol.3, vol.4)種類：全4弾 (各2種)販売ルート：全国