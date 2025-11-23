Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À­¤¬»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤Î¼«Âð¤«¤éÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤È2¿Í¤Ç¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¡¦Ä«²âÃóÆÖÃÏ½êÂ°¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ï16Æü¡¢¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢½÷À­¡Ê40Âå¡Ë¤ÎÊ¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤éÈï³²¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤ÈÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬