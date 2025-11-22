¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¤ÇÈáÌÄ¡Ä Æ»¤Î±Ø¤äSA¡¦PA¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ë¡ÖÁÛÄê³°¡×¤ÎÍøÍÑ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤ÊÎ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¼ÖÃæÇñ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡ÖÆ»¤Î±Ø¡×¤ä¡ÖSA¡¦PA¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡× 24»þ´ÖÌµÎÁ¤Ç¤â¡Ö22»þ°Ê¹ß¾ÃÅô¡ª¡×¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¹¡Ê22Ëç¡Ë¥´¥ß¤ÎÊüÃÖ¤äÀßÈ÷¤Î»äÊª²½¤Ê¤É¡¢±¿±ÄÂ¦¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê