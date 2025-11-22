子は親の背中を見て育つと言うが、その背中が反面教師になってしまうこともある。投稿を寄せた奈良県の50代女性は、23歳を過ぎた頃から、母親がやたらと結婚についてうるさく言うようになったという。あるとき「結婚してほしい母親と、全くその気のない私」とで、口論になった。しかし……「結婚はいいもんだと力説する割には、毎日夫婦喧嘩が絶えないから、『親がいい見本を見せないから、結婚したいと思えないんだよ』と言って黙