プロ野球・日本ハムは21日、3選手の退団について発表。退団となったのはバーヘイゲン投手、ザバラ投手、マイカ与那嶺選手です。バーヘイゲン投手は2020年から日本ハムでプレー。2021年オフには退団となるも、昨季3年ぶりに日本ハムへ復帰していました。在籍通算4年目となった今季は5度の先発含む6試合に登板。3勝3敗で防御率6.08となっていました。バーヘイゲン投手は7月26日のロッテ戦にも登板。この日はドラフト1位ルーキー・柴