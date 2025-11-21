SNS上には今日も、「○○が当たる！」といったプレゼント告知があふれています。いまや日常の景色と言ってもいいでしょう。ところが、その裏ではアカウント名や属性を次々と変えて、違う顔で活動を続ける──いわば「アカウントロンダリング」と呼べる動きが密かに進んでいます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】おたくま経済新聞は今年5月、「さつまいも1年分プレゼント」でフォロワーを集めていた「とろ蜜