SOUNDPEATSは、ノイズキャンセリング搭載のハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤホン『C30』を発売した。 【画像】軽量化に繋がったアルミ線や『C30』の製品仕様 アクティブノイズキャンセリング性能では、最大52dBのノイズを低減させる性能を持つ。装着後に耳の形状を解析し最適なノイズ制御パターンを導き出す「耳道自動適応モード」をはじめ、屋外モード、周囲の音を取り込む「外音取り込み（パススルӦ