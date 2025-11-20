SOUNDPEATSは、ノイズキャンセリング搭載のハイレゾ対応完全ワイヤレスイヤホン『C30』を発売した。

【画像】軽量化に繋がったアルミ線や『C30』の製品仕様

アクティブノイズキャンセリング性能では、最大52dBのノイズを低減させる性能を持つ。装着後に耳の形状を解析し最適なノイズ制御パターンを導き出す「耳道自動適応モード」をはじめ、屋外モード、周囲の音を取り込む「外音取り込み（パススルー）モード」などのモードが用意されている。

ドライバーは大口径なφ12mmPU複合振動板を採用、ボイスコイルにCCAW／銅被ふくアルミ線を使用することで軽量化も図っている。

バッテリーはイヤホン単体で10時間、充電ケースも合わせると最大約52時間の連続再生が可能だ。10分で3時間の再生ができる急速充電にも対応している。

他にも「LDAC」に対応し、2台の切り替えが可能なマルチポイント接続、低遅延のゲームモード、IP54準拠の防水性能などの便利な機能が用意されている。

『C30』は4,980円（税込）で販売中だ。

