Snow Manの岩本照がInstagramで、「特急ラビュー」に乗る姿や秩父の名所を楽しむ様子など、西武鉄道の新Web CMのオフショットを公開した。 【写真＆動画】岩本照がのどかな旅を楽しむ西武鉄道の新Web CMオフショットなど ■長瀞渓谷での深呼吸ショットやカフェショット、陶芸に挑戦する姿も公開 岩本が埼玉県出身で秩父にもよく訪れるという縁から、西武鉄道は岩本による「自分を主語に。秩父」キャンペーンを11月1