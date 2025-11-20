Snow Manの岩本照がInstagramで、「特急ラビュー」に乗る姿や秩父の名所を楽しむ様子など、西武鉄道の新Web CMのオフショットを公開した。

【写真＆動画】岩本照がのどかな旅を楽しむ西武鉄道の新Web CMオフショットなど

■長瀞渓谷での深呼吸ショットやカフェショット、陶芸に挑戦する姿も公開

岩本が埼玉県出身で秩父にもよく訪れるという縁から、西武鉄道は岩本による「自分を主語に。秩父」キャンペーンを11月19日からスタート。全4本のストーリー仕立てのWeb CMで、秩父の観光スポットや名物グルメを巡る。

岩本は「特急ラビュー」に乗るビジュアルと共にオフショットを公開。スタイリッシュなデザインで人気の「特急ラビュー」車内で両手を広げて笑顔を見せる様子や、座席に肘をかけて立ち外を見つめているところ、秩父神社では手水舎でくしゃっとした笑顔を見せ、目を閉じて手を合わせている様子も見ることができる。

パーマ風ヘアに水色ストライプのパーカーという、爽やかなカジュアルスタイルで登場している。

さらにカフェを楽しむビジュアルに続けたオフショットでは、パーカーを脱いだ緑のボーダーTシャツコーデになり、カップを持ってほほ笑むカフェでの姿や、ろくろに向き合い陶芸に挑戦する様子、エプロン姿で作品を持つ姿、完成した器も公開している。

そして岩本のキメ台詞「呼吸して～」が聞こえてきそうな、長瀞渓谷でのキャップ姿の深呼吸ショットから、お重を持って満面の笑みを浮かべる食事シーン、最後は「特急ラビュー」で寝てしまった様子も…と思ったら本当のラストにニヤッとほほ笑んでピースする写真も。

なお西武鉄道公式Instagramでは、CMの動画も公開されている。

岩本のナチュラルな様子に「彼氏感強い」「素っぽくてかわいい」「オフをのぞかせてもらったみたい」の声が殺到。

さらに「特急ラビュー」の椅子の色が岩本のメンカラ=黄色であることを歓喜する声や「陶芸が上手」「地元背負っててかっこいい」「いい笑顔ばっかり」「埼玉愛を感じます」などといった声も続々と到着している。

■オフ感があふれるほど楽しそうな岩本のオフショット＆ビジュアル

■岩本が出演する西武鉄道の新Web CM