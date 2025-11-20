国際サッカー連盟（FIFA）が11月19日、最新のFIFAランキングを発表。日本はセネガルをかわして１つ順位を上げ、18位になった。アジアトップの座は揺るがない。前回の更新は10月17日。その後、森保ジャパンは当時73位のガーナを２−０、同76位のボリビアを３−０で下した。上位を見ると、１位から４位に動きはなかったものの、先月に日本に敗れたブラジルが２つ上がって５位になり、トップ５に返り咲いた。逆に、直近の北中米