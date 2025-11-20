今月連勝の日本、最新FIFAランクで18位にアップ！ブラジルはトップ５圏内、イタリアはトップ10圏外に
国際サッカー連盟（FIFA）が11月19日、最新のFIFAランキングを発表。日本はセネガルをかわして１つ順位を上げ、18位になった。アジアトップの座は揺るがない。
前回の更新は10月17日。その後、森保ジャパンは当時73位のガーナを２−０、同76位のボリビアを３−０で下した。
上位を見ると、１位から４位に動きはなかったものの、先月に日本に敗れたブラジルが２つ上がって５位になり、トップ５に返り咲いた。逆に、直近の北中米ワールドカップ（W杯）欧州予選でノルウェーに１−４で完敗したイタリアは、３つ落として12位となり、トップ10から外れた。
なお、来月５日に行なわれる北中米W杯の組分け抽選会の際に、焦点となるポット分けは、基本的にFIFAランキングの順位に基づいて決定される。
アメリカ、メキシコ、カナダの開催３か国と同ランク上位９か国がポット１、続く12か国がポット２、その次の12か国がポット３、残り６か国とプレーオフを勝ち上がった６か国はポット４に入る。日本はポット２だ。
最新の順位は以下の通り。
【FIFAランキング トップ20】
１位 スペイン
２位 アルゼンチン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ブラジル
６位 ポルトガル
７位 オランダ
８位 ベルギー
９位 ドイツ
10位 クロアチア
11位 モロッコ
12位 イタリア
13位 コロンビア
14位 アメリカ
15位 メキシコ
16位 ウルグアイ
17位 スイス
18位 日本
19位 セネガル
20位 イラン
【FIFAランキング アジアトップ５】
18位 日本
20位 イラン
22位 韓国
26位 オーストラリア
50位 ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「イタリアはポット１」「ドイツがポット２に降格」北中米W杯ポット分け、“一部変更”の可能性を海外報道。韓国がポット３転落の危機で韓メディアは唖然「青天の霹靂」「夢が打ち砕かれる」
