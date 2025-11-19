11月16日（日）の『有吉クイズ』では、恒例となった人気企画「メモドライブ」が放送された。今回、初めて女性のみでの実施となった同企画。あまり番組で一緒になる機会がないというメンバーだったこともあり、序盤は地獄のような雰囲気に…。【映像】全員が別々の方向を見ている車内の様子ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う「メモドライブ」。これまでは有吉弘行をはじめとした芸人たちが参加してきたが、今