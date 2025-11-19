「女子だけってこうなるの？」『有吉クイズ』メモドライブ初の女性回は“恐怖の腹の探り合い”に

11月16日（日）の『有吉クイズ』では、恒例となった人気企画「メモドライブ」が放送された。

今回、初めて女性のみでの実施となった同企画。あまり番組で一緒になる機会がないというメンバーだったこともあり、序盤は地獄のような雰囲気に…。

【映像】全員が別々の方向を見ている車内の様子

ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う「メモドライブ」。これまでは有吉弘行をはじめとした芸人たちが参加してきたが、今回は初の“女性だけバージョン”となる。

参加したのは、朝日奈央、あの、 大家志津香、ヒコロヒー、福田麻貴（3時のヒロイン）、森香澄の6名。まずは、お昼の生放送終了後からの途中参加となる朝日を除く5人でドライブをスタートすることになった。

過去の参加者が全員芸人だった一方、今回芸人は2名のみ。タイプはバラバラ、人見知りも多いということで、出発前から緊張感が漂う。さっそく福田はスマホに「怖いメンバー 空気が悪い」とメモ。森は「全然誰も喋ってくれない、、」と静かな車内で打ち込んでいた。

スタジオでも、これまでとは異なる雰囲気に有吉から「喋ろよ！」とツッコミが入る。

買い出しをしてバーベキュー会場へ向かうという行程のドライブで、とりあえず腹ごしらえをすることになった一行。

しかし、福田が「いつも何食べてる？」「どこで買う？」など話題を振ってもほとんど会話は続かず、リアクションも薄い。スタジオでせいや（霜降り明星）が、これまでの回と比べて「いつもと雰囲気違うな！」と笑うと、ヒコロヒーも「そうやねん！」と当日を振り返った。

森の発案でパンを買うことが決まると、店まで提案。しかし誰からも返事がなく、スタジオで「すごいな空気」と笑いが起こる。有吉も「怖すぎるよ」と苦笑した。

後から参加したためこのときはまだ車内にいなかった朝日は、VTRを見ながら「見てる方が緊張してきた」とつぶやいていた。

その後も、ここまで懸命に仕切ってきた福田まで「なんか喋ってくれよ」とメモするなどなかなか空気はほぐれない。せいやと朝日が「女子だけってこうなんの？」「見たことのない雰囲気」と漏らし、ヒコロヒーが「ちょっとすごかったんですよ最初は」と述懐したドライブ序盤となった。