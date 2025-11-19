森永乳業は11月25日、「ピノ」シリーズから「濃厚ティラミス」を全国のコンビニエンスストアで発売する。数量限定で販売し、希望小売価格は税別200円。「ピノ 濃厚ティラミス」は、濃厚でクリーミーな北海道産のマスカルポーネチーズを使ったアイスクリームを、コーヒーチョコでコーティングした商品。本場イタリアのティラミスのような“至福のひとつぶ”に仕上げたという。一口サイズのアイスクリーム「ピノ」は、1976年に発売。