森永乳業「ピノ 濃厚ティラミス」コンビニにて数量限定で発売/ 北海道産マスカルポーネチーズを使用

森永乳業は11月25日、「ピノ」シリーズから「濃厚ティラミス」を全国のコンビニエンスストアで発売する。数量限定で販売し、希望小売価格は税別200円。

「ピノ 濃厚ティラミス」は、濃厚でクリーミーな北海道産のマスカルポーネチーズを使ったアイスクリームを、コーヒーチョコでコーティングした商品。本場イタリアのティラミスのような“至福のひとつぶ”に仕上げたという。

一口サイズのアイスクリーム「ピノ」は、1976年に発売。当時、カップタイプやバータイプのアイスクリームが主流だった中で、新しいスタイルを模索。アイスクリーム技術が発達していたアメリカ視察で見つけた、小粒サイズのアイスクリームをヒントに独自開発した。

子供から大人まで食べられるような一口サイズのアイスクリームを目指し、口を開けた時の形をヒントに円錐台の一口形状を設計。アイスとチョコの比率や口どけの一体化技術などを独自に構築した。2025年10月には発売50年目を迎えた。

◆「ピノ 濃厚ティラミス」

北海道産マスカルポーネチーズを使った乳脂肪分9%のアイスクリームを、コーヒーチョコでコーティングしたもの。アイスクリームは、ねっとりとした食感、濃厚でクリーミーな味わいに仕上げ、隠し味にココアが香るフレーバーを加えてティラミスの再現性を高めたという。内容量は60ml(6粒入)。

「ピノ 濃厚ティラミス」中身のイメージ

森永乳業「ピノ 濃厚ティラミス」

【商品概要】

商品名:「ピノ 濃厚ティラミス」

内容量: 60ml(10ml×6粒)

主要売場: コンビニエンスストア

希望小売価格: 税別200円

発売日･地区: 2025年11月25日(火)から全国で発売