今年７月、山形県米沢市にある会社の資材置場でタイヤ４本を盗んだとして、きょう、米沢市の１９歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】タイヤ20万円相当を資材置場で盗む...自称アルバイト従業員の19歳男逮捕（山形・米沢署） 窃盗の疑いできょう逮捕されたのは、米沢市に住む自称アルバイト従業員の男（１９）です。 警察によりますと、男は、今年７月２５日の午後５時２０分ごろから８月１２日の午後５時ごろまでの間、米