大手牛丼チェーン店『すき家』が11月11日から販売を開始している“ローストビーフ丼”。すき家の公式ホームページ上では、ローストビーフ丼のリリースを掲載。【写真】見た目が違いすぎる…批判が寄せられた『すき家』のローストビーフ丼そこには、《自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に仕上げました。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。（中略