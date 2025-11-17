サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英に対しトットナム（イングランド）が年明けの冬市場での獲得へ向け動いているという。英国人記者の情報を受け、英国メディアのほかスペインでも報道するメディアがある。現状では「補強候補にリストアップされた」というレベルで必ずしも具体的な動きが出ているものではない。英クラブは５８００万ユーロ（約１０４億１０００万円）を支払う準備がある