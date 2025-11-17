中日の細川成也外野手（２７）が１７日、ナゴヤ球場で契約更改交渉を行い、３８００万円アップの年俸１億３０００万円（金額は推定）でサインした。今季の細川は右ハムストリングのコンディション不良で５月６日に登録を抹消され、６月１９日のオリックス戦から復帰。約１か月半の戦線離脱がありながら１０８試合に出場して打率２割５分６厘、２０本塁打、５８打点と３年連続２０本塁打超えを達成した。「（球団からは）ケガも