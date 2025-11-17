FIFAワールドカップ26欧州予選・グループIの最終節が16日に行われ、イタリア代表とノルウェー代表が対戦した。ここまで7試合を消化したグループIで開幕から7連勝を飾り、全勝を維持して首位に立つノルウェー代表。2位のイタリア代表とは勝ち点差「3」となっているものの、得失点差ではノルウェー代表が大差をつけており、7大会ぶり通算4度目のワールドカップ出場が決定的となっている。一方のイタリア代表は、ストレートでの本