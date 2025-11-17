老いも若きも「おひとりさま」が増えている。「独身であることへの不安がある」という調査結果もあるが、同時に「他人に合わせるより、自分を大切にしたい」と、肯定的にひとりであることを選ぶ人も多い。「あえて」結婚せず、充実したライフスタイルを送っている小野真弓さんに「これまで」「これから」をインタビュー。【写真】44歳の今も“美ボディ”健在…ビーチを満喫する小野真弓さん「自分が結婚に向いていないのをすごく