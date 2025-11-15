栃木県足利市の11階建てのマンションで火事があり、一時、激しい黒煙に包まれました。【映像】黒煙に包まれる11階建てマンション（室内の様子も）出火直後の映像には、赤い炎とともに黒い煙がマンションの上層階まで達している様子が映っています。消防などによりますと、午前11時半すぎ、足利市福居町の11階建てのマンションの6階付近から煙が見えると通報があり、消防車11台が出動して消火活動にあたりました。火元は6階