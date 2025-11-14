17日から東南アジアのラオスを公式訪問される愛子さま。ラオスは今年、日本との外交関係樹立70周年で、愛子さまにとってこれが初めての海外公務となります。【写真を見る】これまでの歩み沿道に手を振る1歳の愛子さま現地では、国家主席を表敬訪問するほか、晩さん会に参加される予定です。女性皇族海外公務デビュー国の“共通点”高柳光希キャスター：皇室の歴史として注目されているのが、天皇の娘や孫にあたる女性皇族、