フリーアナウンサーの有働由美子が１４日、ニッポン放送のラジオ番組「うどうのらじお」で、出場歌手が発表されたＮＨＫ紅白歌合戦について語った。有働にとってＮＨＫは古巣であり、紅白は紅組司会を３回、総合司会を４回務めた縁のある番組だ。有働は「まだまだこれ、今日発表された歌手の方だけじゃないでしょうから。特別企画とかね。特別出演とか記念出演とかあるでしょうね」。さらに「それで言うとですね、やっぱり、