TVアニメ『左ききのエレン』が、2026年4⽉からテレ東系列にて放送決定！ティザービジュアル&ティザーPVが公開された。☆PVカットやイラストコメントなど関連画像をチェック！（写真7点）＞＞＞驚異の累計約２億4000万PVを記録し、発⾏部数は約390万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ原作・かっぴーによる『左ききのエレン』。⾃らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になる事