日向坂46・河田陽菜が、11月11日に都内で開催された2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）の発売記念取材会見が行われた。写真集の制作エピソードや、グループ卒業を控えた現在の心境を語った。 コペンハーゲンでの撮影の思い出は「スワンボートで競争」 河田は2001年7月23日生まれ、山口県出身。2017年に「けやき坂46（ひらがなけやき）追加メンバーオーディション」に16歳で合格。加入