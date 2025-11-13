馬場は2017年阪神ドラ1→2023年オフに現役ドラフトで巨人へDeNAは13日、巨人を今季限りで戦力外となった馬場皐輔投手と、2026年シーズンの育成選手契約を結ぶことで合意したと発表した。背番号は「115」となる。馬場は2017年ドラフト1位で阪神に入団。2020年は32試合、2021年は44試合に登板した。2023年オフに現役ドラフトで巨人に移籍。今季は8試合の登板で防御率3.68に終わっていた。なお森下瑠大投手、松本隆之介投手、浜