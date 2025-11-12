「最も期待されていたドラマがコケ認定されるなど、秋ドラマは前評判を覆す作品も出ています」【結果一覧】女性1000人に聞いた「がっかり」秋ドラマランキングと、ドラマに詳しいライターの神無月ららさん。そんななか、女性視聴者1000人に聞いた「がっかり」に選ばれたドラマを見ていこう！北村有起哉主演の『小さい頃は、神様がいて』「説教くさい」（山梨県・49歳）、「マンションの人たちのセリフが寒い」（栃木県・33歳）