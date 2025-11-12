東大のスタンリー翔唯（かい）内野手（2年）が12日、司法試験に合格したことが分かった。早実から早大に進学も、3年時に東大合格を勝ち取った。早大時代の23年12月にはプレゼンで出資を募る人気テレビ番組だった「マネーの虎」を模したYouTubeチャンネルの「受験生版TigerFunding」に出演し、「東大で野球をやりたい」とアピールして希望額の81万7800円を勝ち取った。今秋のフレッシュリーグトーナメントでは指名打者で出