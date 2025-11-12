１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１６銭前後と前日と比べて１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばいで取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円５５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安だった。 米民間雇用サービス会社ＡＤＰは１１日、米企業が１０月２５日までの４週間で週平均１万１２５０人の人員を削減したとの推計を発表。米労働市場の悪化を懸