１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１６銭前後と前日と比べて１銭程度のドル高・円安とほぼ横ばいで取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７８円５５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安だった。



米民間雇用サービス会社ＡＤＰは１１日、米企業が１０月２５日までの４週間で週平均１万１２５０人の人員を削減したとの推計を発表。米労働市場の悪化を懸念したドル売りに押され、ドル円相場は一時１５３円６７銭まで軟化した。ただ、米連邦議会上院が１０日につなぎ予算案を可決し、政府機関の再開に向けて前進していることがドルを下支え。ＮＹダウが引けにかけて上げ幅を広げたこともドルの支援材料となり、１５４円１０銭台に持ち直した、とはいえ、この日はベテランズデーで米債券市場が休場だったことから市場参加者は限られ、相場の方向感は出なかった。一方、米労働市場の冷え込みが警戒されるなかユーロ買い・ドル売りが優勢で、対円でもユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８２ドル前後と前日に比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS